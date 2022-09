Chelsea a trouvé son nouveau directeur sportif

Chelsea serait sur le point de recruter son nouveau directeur sportif. Ce lundi, l'Evening Standard évoque un accord verbal entre Christoph Freund (RB Salzbourg) et les dirigeants des Blues. Interrogé quant à cette possibilité, l'intéressé avait déclaré : «Il ne faut jamais rien exclure dans le football et Chelsea est un club tellement énorme. Mais je suis directeur sportif à Salzbourg et j'aime vraiment ça. Chelsea est un grand club en transition. Je ne peux pas dire exactement ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois.» Estimant que les profils recherchés par Christoph Freud sont complémentaires avec le style de jeu de Graham Potter, Chelsea voit là un parfait mariage.

Fort d'une grande expérience en Autriche, où il a débuté sa mission en 2015, Freund est notamment celui qui a découvert Erling Haaland, quand le Norvégien évoluait encore à Molde. Sur ce dossier, il témoigne même : « Comme il était difficile d'obtenir des enregistrements de ses matchs, nous l'avons fait filmer. Il nous a convaincus dès le début, alors le recruteur l'a contacté, lui et son père. C'est un grand avantage d'être en contact personnel avec un talent et ses tuteurs avant tout autre club potentiellement intéressé. C'était en 2018. Il m'a semblé très concentré, intelligent et sûr de lui. Il savait exactement ce qu'il voulait. »