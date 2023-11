PSG - AS Monaco : Luis Enrique s’enflamme totalement pour Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse quelques minutes après le festival offensif (5-2) des siens contre l’AS Monaco, Luis Enrique n’a pas manqué de saluer la performance d’un certain Ousmane Dembélé, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs et grand artisan de la victoire parisienne.

«C’est un but 100 % Dembélé. Contrôle extérieur du pied, aile de pigeon, contrôle orienté, puis tir sous la barre transversale. C’est une très bonne nouvelle pour lui, c’est aussi toutes les bonnes ondes que ça provoque autour de lui. Pour moi, c’est le joueur qui déséquilibre le plus au monde et c’est un tel plaisir d’avoir un tel joueur», a ainsi lancé l’Espagnol de 53 ans, totalement séduit par son protégé.