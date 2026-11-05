Naples : grosse altercation entre Kevin de Bruyne et Lorenzo Lucca

La tension monte à Naples après une nouvelle soirée cauchemardesque en Ligue des champions. Largement battu sur la pelouse du FC Porto (4-1) ce mercredi, le club italien a également été marqué par une vive altercation entre Kevin de Bruyne et Lorenzo Lucca en fin de rencontre. Frustré par la prestation de son équipe, le milieu offensif belge de 35 ans s’en est pris verbalement à son coéquipier après une action manquée. Mais l’attaquant italien, entré en jeu quelques minutes auparavant, n’a pas apprécié les reproches de l’ancien joueur de Manchester City. « Pourquoi tu parles ? », lui aurait-il d’abord lancé, avant de répéter plusieurs fois « Fuck off » (« Va te faire foutre »), selon La Gazzetta dello Sport. Un échange tendu, capté par les caméras et largement relayé sur les réseaux sociaux. D’après la presse italienne, plusieurs joueurs napolitains auraient même dû intervenir pour calmer les deux hommes.

La suite après cette publicité

Cet incident intervient dans un contexte sportif compliqué pour le Napoli de Massimiliano Allegri. Après quatre journées de Ligue des champions, les Italiens occupent seulement la 27e place du classement, avec une victoire et trois défaites. Leur succès face à Bodø/Glimt (4-3) avait pourtant laissé espérer un redressement, mais la lourde défaite à Porto a rapidement fait retomber l’enthousiasme. Kevin De Bruyne, arrivé à Naples à l’été 2025 après dix saisons à Manchester City, traverse lui aussi une période délicate, loin de l’influence qu’il exerçait en Angleterre. Les Napolitains vont désormais devoir retrouver de la sérénité avant plusieurs rendez-vous importants, notamment les réceptions de la Lazio et du Torino en Serie A, puis un déplacement sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions. Un retour à l’Etihad Stadium qui s’annonce particulier pour le Belge, alors que son équipe doit impérativement prendre des points pour espérer poursuivre son aventure européenne.