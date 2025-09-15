Menu Rechercher
Liga : L’Espanyol poursuit sur sa bonne lancée en battant Majorque

Par Kevin Massampu
Le RCDE Stadium où évolue l'Espanyol de Barcelone. @Maxppp
Espanyol 3-2 Majorque

Au RCDE Stadium, l’Espanyol Barcelone (6e) accueillait Majorque (19e) pour le dernier match de la 4e journée de Liga. La rencontre a parfaitement démarré pour les Catalans, qui menaient de deux buts d’avance après des réalisations de Pere Milla (20e, 1-0) et de Roberto Fernandez (34e, 2-0). Majorque avait néanmoins réussi à réduire le score avant la pause, sur un penalty de Vedat Muriqi (45e + 4, 2-1), et évoluait même à 10 contre 11 après le rouge de Milla.

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 12 4 +6 4 0 0 8 2
2 Logo Barcelone Barcelone 10 4 +10 3 1 0 13 3
3 Logo Espanyol Espanyol 10 4 +3 3 1 0 8 5
4 Logo Getafe Getafe 9 4 +2 3 0 1 6 4
5 Logo Bilbao Bilbao 9 4 +2 3 0 1 6 4
6 Logo Villarreal Villarreal 7 4 +5 2 1 1 8 3
7 Logo Alavés Alavés 7 4 +1 2 1 1 4 3
8 Logo Elche Elche 6 4 +2 1 3 0 6 4
9 Logo Osasuna Osasuna 6 4 +1 2 0 2 3 2
10 Logo Betis Betis 6 5 0 1 3 1 6 6
11 Logo Atlético Atlético 5 4 +1 1 2 1 5 4
12 Logo Séville Séville 4 4 0 1 1 2 7 7
13 Logo Vallecano Vallecano 4 4 -1 1 1 2 4 5
14 Logo Celta Vigo Celta Vigo 4 5 -2 0 4 1 4 6
15 Logo Valence Valence 4 4 -4 1 1 2 4 8
16 Logo Oviedo Oviedo 3 4 -6 1 0 3 1 7
17 Logo Real Sociedad Real Sociedad 2 4 -2 0 2 2 4 6
18 Logo Levante Levante 1 4 -4 0 1 3 5 9
19 Logo Majorque Majorque 1 4 -5 0 1 3 4 9
20 Logo Girona Girona 1 4 -9 0 1 3 2 11
Au retour des vestiaires, le Kosovar a une nouvelle fois fait trembler les filets de Dmitrovic pour s’offrir un doublé (2-2, 66e). Mais finalement, c’est bien l’Espanyol qui est reparti avec la victoire avec un but sur penalty de Kike Garcia (81e, 3-2). Avec ce troisième succès en quatre rencontres, l’Espanyol Barcelone occupe la 3e place du classement de cette Liga, avec le même nombre de points que son voisin du FC Barcelone. Les Blanquiazules iront à Santiago Bernabéu lors de la prochaine journée pour affronter le Real Madrid. Majorque est avant-dernier et sera opposé à l’Atlético de Madrid à l’occasion de la 5e journée.

