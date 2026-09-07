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Ligue des Champions

LdC : les prédictions d’Opta avant le début de la phase de ligue

Par Josué Cassé
1 min.
PSG @Maxppp

Vainqueur des deux dernières éditions de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à remettre son titre en jeu. Mercredi soir, les hommes de Luis Enrique débuteront leur campagne par la réception du Slovan Bratislava. Avant ce premier rendez-vous, le statisticien Opta a révélé ses prédictions. Ainsi, le PSG devrait terminer à la septième place de la phase de ligue et serait le cinquième club ayant le plus de chance de gagner la C1 selon le statisticien, avec 7,09 % de chances de soulever le trophée.

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Pour Opta, les principaux favoris sont Arsenal (20,88 %), le Bayern Munich (19,37 %), par ailleurs favoris pour terminer en tête de la phase de ligue, mais aussi Manchester City (12,28 %) et le FC Barcelone (8,16 %). Pour les autres clubs français, Lille se classerait 24e de la phase de ligue, terminant juste devant Lens (25e). Les Dogues et les Sang et Or ont un peu moins de 50 % de chances de voir leur aventure européenne se prolonger après ladite phase de ligue.

Pub. le - MAJ le
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