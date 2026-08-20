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Ligue 1

OGC Nice : Olivier Pantaloni a désigné son capitaine

Par Sasha Nahon
1 min.
Olivier Pantaloni @Maxppp

Jonathan Clauss portera le brassard de capitaine de l’OGC Nice cette saison. Olivier Pantaloni a officialisé son choix ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de la réception de Lorient. À 33 ans et alors qu’il entame sa troisième saison chez les Aiglons, l’international français succède à Dante et Morgan Sanson, qui avaient assumé cette fonction la saison dernière.

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« Je suis très fier de ça. Je n’ai pas forcément été celui qui l’a demandé », a réagi Clauss. Dans un effectif rajeuni, Pantaloni compte notamment sur son expérience et son influence : « C’est quelqu’un qui est apprécié et qui peut être aussi un moteur pour le groupe. » Le latéral entend assumer ce nouveau rôle à sa manière, « avec le sourire, avec la bonne vibe », avec l’objectif d’emmener l’ensemble du groupe niçois derrière lui.

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