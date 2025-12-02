Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Arsenal recrute des jumeaux équatoriens de 16 ans

Par André Martins
1 min.
L'Emirates Stadium d'Arsenal @Maxppp

Arsenal prépare l’avenir. Selon ESPN, les Gunners sont parvenus à un accord avec les jeunes footballeurs équatoriens Edwin et Holger Quintero. Âgés de 16 ans et jumeaux, ils rejoindront Londres lorsqu’ils auront 18 ans, en août 2027, pour signer leur contrat professionnel. Les deux joueurs évoluent actuellement à Independiente del Valle, le club où Piero Hincapié et Moisés Caicedo ont été formés avant de rejoindre l’Europe. Edwin joue comme ailier droit, tandis que Holger est milieu offensif.

La suite après cette publicité

La formation londonienne suit les deux frères depuis plus d’un an. Les jumeaux se trouvent en ce moment dans la capitale anglaise pour finaliser l’accord. Arsenal avait récemment sécurisé un autre jeune talent de 16 ans, Victor Ozhianvuna, en provenance du Shamrock Rovers, qui arrivera également en janvier 2027 lorsqu’il aura atteint la majorité.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Edwin Josué Quintero Preciado
Hólger Jamil Quintero Preciado

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Edwin Josué Quintero Preciado Edwin Josué Quintero Preciado
Hólger Jamil Quintero Preciado Hólger Jamil Quintero Preciado
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier