Arsenal recrute des jumeaux équatoriens de 16 ans

Arsenal prépare l’avenir. Selon ESPN, les Gunners sont parvenus à un accord avec les jeunes footballeurs équatoriens Edwin et Holger Quintero. Âgés de 16 ans et jumeaux, ils rejoindront Londres lorsqu’ils auront 18 ans, en août 2027, pour signer leur contrat professionnel. Les deux joueurs évoluent actuellement à Independiente del Valle, le club où Piero Hincapié et Moisés Caicedo ont été formés avant de rejoindre l’Europe. Edwin joue comme ailier droit, tandis que Holger est milieu offensif.

La formation londonienne suit les deux frères depuis plus d’un an. Les jumeaux se trouvent en ce moment dans la capitale anglaise pour finaliser l’accord. Arsenal avait récemment sécurisé un autre jeune talent de 16 ans, Victor Ozhianvuna, en provenance du Shamrock Rovers, qui arrivera également en janvier 2027 lorsqu’il aura atteint la majorité.