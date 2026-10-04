Belgique : Mark van Bommel redoute l’absence de Tielemans et De Bruyne
Sanctionnés d’un carton jaune contre la Turquie (3-0), vendredi, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans regarderont depuis chez eux, le choc entre la France et la Belgique, lundi (20h45). En conférence de presse, Mark van Bommel a avoué que l’absence de ses deux cadres de l’entrejeu, mais plus globalement, de la sélection belge, aura un impact important sur le jeu de son équipe.
« Oui beaucoup. Je dois remplacer mon meilleur joueur et mon capitaine. Ce n’est pas facile. Mon équipe peut assumer ça. Le plus important est que chacun sache ce qu’il a à faire. Et pour ça, je suis très confiant. Il faudra être très bon défensivement, ne pas concéder beaucoup d’occasions, sinon ce sera très difficile », a estimé le sélectionneur des Diables Rouges.
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