PSG : Jérôme Rothen tranche entre Neymar et Kylian Mbappé

Depuis l'été 2017, le Paris Saint-Germain possède l'une des meilleures attaques d'Europe sur le papier après avoir recruté Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé (145 M€), respectivement en provenance du FC Barcelone et de l'AS Monaco. S'ils s'entendent à merveille en dehors du terrain, leur relation sur le rectangle vert offre également souvent de jolies combinaisons et permettent de faire la différence pour les Parisiens. Pourtant, selon Jérôme Rothen, le Brésilien de 28 ans est encore au-dessus du champion du monde de 21 ans.

«Depuis que Neymar et Mbappé sont arrivés au PSG, malheureusement Paris n’a pas passé le cut en Ligue des champions, sauf cette année, mais on ne sait pas elle se finira. On peut faire un bilan quand même, même si Neymar a totalement raté la deuxième partie de saison dernière. On peut comparer les deux, et très honnêtement Neymar, quand il est sur le terrain et qu’il est bon, ce qui est souvent le cas, le PSG est bon et le PSG gagne. Alors en Ligue 1, on peut dire qu’ils n’ont pas besoin de Neymar, ils sont tellement au-dessus des autres, ils ont tout gagné quasiment. Sur la scène européenne, j’ai eu la chance de commenter souvent les matchs du PSG depuis que Neymar et Mbappé sont là. Neymar en Ligue des champions, dès qu’il est bon, il met l’équipe sur de bons rails. Et cela n’a pas été le cas tout le temps avec Mbappé. Alors Mbappé est plus jeune, n’a pas le même poste, mais il a souvent été décevant sur les gros matchs. Attention, il a de belles stats, ses 37 buts l’an dernier (…) Je suis supporter du PSG depuis que je suis tout petit, j’y ai joué, je regarde toutes les rencontres de Paris, et je n’ai jamais vu jouer un joueur aussi talentueux que Neymar sous les couleurs parisiennes», a ainsi estimé l'ancien joueur du PSG sur les ondes de RMC dimanche. L'avis de celui qui est désormais consultant pour RMC Sport fera-t-il l'unanimité chez les supporters ?