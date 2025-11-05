LdC : malmené, l’OM chute au Vélodrome contre l’Atalanta

Dans un Orange Vélodrome incandescent, l’OM retrouvait l’Atalanta pour la quatrième journée de Ligue des Champions, un rendez-vous forcément chargé de souvenirs après la désillusion de 2024 face aux Bergamasques, victorieux en demi-finale de Ligue Europa. Cette fois, le contexte semblait bien différent : Marseille, battu au Sporting lors de la précédente journée, cherchait à relancer sa dynamique européenne, tandis qu’une Atalanta en crise en Serie A est arrivée dans le Sud sans certitudes mais avec l’ambition de consolider ses quatre points au classement. Roberto De Zerbi, fidèle à ses principes, a aligné un 5-4-1 compact avec Rulli dans le but, une défense Egan-Riley, Pavard, Aguerd, Garcia et Murillo devant lui, un milieu Paixão – Højbjerg – O’Riley – Greenwood et Aubameyang en pointe. En face, Ivan Jurić a répondu avec son traditionnel 3-4-3 : Carnesecchi dans les cages, Ahanor, Djimsiti et Kossounou derrière, Zappacosta, Éderson, De Roon, Bellanova au milieu et un trio offensif Lookman, Krstović et De Ketelaere. Sous le sifflet de José María Sánchez Martínez, l’ambiance a été électrique dès les premières minutes, le public marseillais espérant voir son équipe remonter au classement européen.

La première période a été à sens unique dans son entame, l’Atalanta confisquant le ballon sous les sifflets du Vélodrome et repoussant l’OM dans son camp (3e). Une glissade dangereuse de Rulli sur une relance a failli coûter cher, Lookman récupérant et servant De Roon, sans que ce dernier ne puisse conclure (6e). Peu à peu acculés, les Marseillais ont cédé à la pression, Lookman a récupéré haut, lancé Krstović, fauché par Rulli dans la surface, penalty à la clé après intervention du VAR (12e). De Ketelaere a pris ses responsabilités mais Rulli, fautif, s’est magnifiquement racheté en détournant la tentative puissante du Belge (14e). Cette parade a réveillé le stade et ses joueurs, même si le pressing italien a longtemps étouffé la première relance marseillaise (17e). L’OM a tenté de répondre, Aubameyang sollicitant Carnesecchi après un enchaînement inspiré (23e), avant plusieurs situations sur corners mal exploitées (27e, 29e). Højbjerg a eu la balle du réveil mais sa demi-volée plein axe s’est envolée (31e). En face, Krstović a manqué l’immanquable après un centre en retrait de Lookman (35e), confirmant la domination italienne. Malgré une défense en urgence et quelques frayeurs supplémentaires (36e, 38e), l’OM a tenu jusqu’au repos, Aubameyang échouant à partir seul en contre dans les arrêts de jeu (44e). Première période globalement subie par les Olympiens, sauvés par un Rulli décisif et par l’imprécision adverse.

Une scène complètement folle

Le second acte a démarré sur le même tempo brûlant. O’Riley a relancé les débats, tandis que Pasalic a remplacé De Roon côté italien, signe que Jurić voulait encore accentuer la maîtrise technique de son équipe (46e). Et l’Atalanta a immédiatement recalé l’OM sous pression : Zappacosta, oublié à gauche, a ajusté un centre millimétré pour Bellanova, seul au second poteau, mais la tête smashée du latéral s’est envolée, incroyable manqué encore des Bergamasques (48e). Le scénario n’a pas varié, Bergame pressant haut, confisquant le ballon et accumulant les situations sans réussir à convertir (50e). Malgré cela, Marseille a su sortir par à-coups : Greenwood a filé plein axe après un relais d’Aubameyang, sans toutefois échapper au retour déterminant de Bellanova (53e). Progressivement, le bloc marseillais est monté, le pressing devenant plus efficace (58e). Greenwood, très en vue, a encore provoqué un coup franc après un accrochage avec Hien (61e), lequel a débouché sur une double tentative marseillaise signée Højbjerg puis O’Riley, toutes deux contrées dans une atmosphère électrique, les Olympiens réclamant une main sans obtenir gain de cause (62e). Aguerd a ensuite coupé une situation chaude sur un centre appuyé de Zappacosta (64e), avant que le Vélodrome ne souffle suite au but logiquement annulé de Lookman pour hors-jeu initial de Krstović (70e). Marseille, poussé par son public, a encore cru faire basculer la rencontre avec Murillo qui a dévié de la tête un coup franc de Greenwood mais sans cadrer (73e), avant une scène lunaire voyant Lookman et Jurić se prendre à partie lors du changement de l’attaquant nigérian (75e). Dans l’élan, Greenwood a tenté de surprendre Carnesecchi sur coup franc, mais le portier italien a tenu bon (77e). De Ketelaere a répondu d’une frappe captée par Rulli (78e), puis Murillo et Aubameyang ont eu chacun une balle dangereuse, sans réussite (87e, 88e).

L’OM a cru au hold-up sur une action confuse conclue par Vaz, sauvé in extremis par un tacle héroïque de Djimsiti (89e). Mais le football a encore démontré sa cruauté : sur une action polémique où les Marseillais réclamaient une main d’Éderson dans la surface adverse, le contre italien a fait mouche. Samardžić, entré depuis peu, a repiqué depuis la droite pour enrouler une frappe sublime et tromper Rulli, glaçant le Vélodrome en toute fin de match malgré l’usage du VAR (90e). De Zerbi, furieux, a écopé d’un avertissement après avoir protesté tablette en main, un véritable coup de massue malgré les tentatives de Gomes (90e+4) et de Greenwood (90e+8). Au terme de cette soirée étouffante, Marseille a payé son entame trop timide et son incapacité à tenir le ballon face à une Atalanta aux idées claires. L’OM, qui restait dans l’urgence comptable avec seulement trois points avant cette journée, n’a pas réussi à capitaliser sur la ferveur du Vélodrome ni sur les rares séquences positives, restant scotché dans les bas-fonds du classement européen à la 25e place, alors que l’Atalanta a pris une option précieuse en s’envolant à sept unités, campant ainsi la 16e position. Il faudra désormais aller chercher des points et espérer un scénario favorable dans cette phase de ligue où les huit premières places mènent directement en huitièmes, tandis que les positions 9 à 24 envoient en barrages. Place désormais à un calendrier resserré pour les Olympiens, qui devront rapidement se relever avant leur prochain rendez-vous européen contre Newcastle, tout en gérant l’important bloc de Ligue 1 à venir. Avec un calendrier relevé et une compétition au format impitoyable, chaque détail compte et chaque point vaut de l’or. Cruelle désillusion au Vélodrome ce soir, mais pas le temps de ruminer car Marseille devra transformer la frustration en carburant.