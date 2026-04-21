Bayern Munich : bonne nouvelle pour Jamal Musiala

Le 28 avril prochain, le Bayern Munich va se déplacer au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain en 1/2 finale de l’UEFA Champions League. Vincent Kompany espère compter sur toutes ses troupes, notamment sur Jamal Musiala qui a été pas mal embêté par les blessures ces derniers mois. En conférence de presse, le coach belge a donné des nouvelles de l’international allemand, qui est pratiquement prêt à jouer 90 minutes.

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« Il a progressé physiquement. Il est désormais très proche de son meilleur niveau, tant physiquement qu’au niveau de son endurance. Il peut courir et presser comme nous le faisons. Il gagne ses duels. Il est déjà en grande forme et incroyablement dangereux devant le but. Il compte déjà neuf contributions aux buts en 600 minutes. Ce qui sera formidable pour moi, c’est quand il se sentira totalement libéré. Alors, nous aurons peut-être une version développée de Jamal Musiala et j’ai hâte de voir ça.» Le PSG moins.