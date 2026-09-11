Real Madrid : l’avis tranché d’Hervé Renard sur le cas Yan Diomandé

Cet été, Yan Diomandé (19 ans) est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid (140 M€, bonus inclus). Mais pour le moment, l’ailier ivoirien peine à se frayer un chemin au sein de l’équipe première. Apparu à cinq reprises (aucune titularisation), l’ancien pensionnaire du RB Leipzig n’a joué que 94 minutes (environ 19 minutes par match). Une situation qui n’inquiète pas le nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Hervé Renard.

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« Bien sûr que je suis les performances de Diomandé, comme je l’avais fait lors de la Coupe du Monde. Et je crois que José Mourinho a tout dit. Il faut laisser au joueur le temps de s’acclimater, il est arrivé en retard à la préparation, il y a de la concurrence au Real. Mourinho n’a pas bluffé, il a été très clair. Il faut être patient avec Diomandé », a déclaré le Français à Afrik Foot.