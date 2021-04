PL : West Ham se fait très peur contre Leicester

Respectivement 7e et 3e, West Ham et Leicester se retrouvaient pour le compte de la 31e journée de Premier League. À domicile, les Hammers prenaient le jeu à leur compte et Jesse Lingard ouvrait le score d'une frappe de l'entrée de la surface (1-0, 29e). En forme, le milieu offensif doublait la mise juste avant la pause suite à un bon travail de Jarrod Bowen et à une mauvaise appréciation de Kasper Schmeichel (2-0, 44e).

Passeur, Jarrod Bowen troquait ce costume pour celui de buteur au retour des vestiaires (3-0, 48e). Sonné, Leicester encaissait un nouveau but, mais Issa Diop était signalé hors-jeu (54e). Homme en forme de Leicester actuellement, Kelechi Iheanacho relançait néanmoins les Foxes (3-1, 70e) et inscrivait même un doublé en toute fin de rencontre (3-2, 90e +1). Finalement ce n'était pas suffisant et West Ham s'impose 3-2 contre Leicester. Les Hammers reviennent à un point de leur adversaire du jour et grimpent à la quatrième position.

Le classement de la Premier League