Chancel Mbemba refait le bonheur de l’OM… mais pas pour longtemps

Il n’y a pas de mauvais joueurs, juste des mauvais contextes. Auteur d’une superbe saison dans un OM qui a longtemps tourné à plein régime sous Igor Tudor l’an passé, Chancel Mbemba n’a pas connu la même fortune sur ce début d’exercice. En manque de repères dans le 4-4-2 échafaudé par Marcelino, coupable de nombreuses étourderies auxquelles il nous avait rarement habituées, l’international congolais a eu besoin de temps avant de retrouver ses élans de l’an passé. Et la nouvelle dynamique insufflée par Gennaro Gattuso ces dernières semaines explique en partie ce retour au premier plan.

Indéboulonnable dans l’axe droit du 3-5-2 de l’Italien, qui lui offre une liberté similaire à celle dont il disposait sous les ordres de l’entraîneur croate, Mbemba a su rectifier le tir. Intraitable dans les duels, leader sur tous les plans, capable d’apporter le surnombre avec ses montées saignantes, l’ancien joueur de Porto a également retrouvé son sens du but peu commun pour un défenseur. C’est simple, cette saison, il est le deuxième co-meilleur buteur de l’OM (4 buts comme Vitinha et Sarr), juste derrière Pierre-Emerick Aubameyang et ses 10 réalisations.

Gennaro Gattuso en a fait son homme fort

Baromètre de l’état de forme de l’OM, Mbemba traverse une période faste et représentative de celle affichée par son équipe (4 victoires sur les 4 derniers matches). Par la liberté que lui offre son rôle de défenseur «hybride», le natif de Kinshasa peut à nouveau se permettre des courses offensives, sans se préoccuper de ses arrières (Gigot et Balerdi restent en général derrière en seconde lame). Preuve de cette confiance retrouvée : ses buts face à l’Ajax et Lorient ces derniers jours, couplés à sa splendide passe décisive pour Aubameyang face aux Merlus.

Mais comme une bonne nouvelle peut parfois en masquer une moins emballante : l’OM va vite se heurter à la réalité d’une vie sans Mbemba. Qualifié à la CAN (13 janvier au 11 février 2024, en Côte d’Ivoire) avec la République Démocratique du Congo, le défenseur marseillais va quitter son club et manquera assurément les matches face à Strasbourg (14 janvier), Monaco (28 janvier), et éventuellement celui face à l’OL (4 février). Face à cette situation, Gennaro Gattuso va vite devoir trouver une solution de rechange. D’autant qu’Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit ou encore Pape Gueye, devraient également répondre à l’appel de la Coupe d’Afrique. Ça risque d’encore bouger dans les Bouches-du-Rhône cet hiver.