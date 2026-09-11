Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Liga

Liga : Raphinha est élu joueur du mois d’août

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Raphinha a inscrit un doublé avec le FC Barcelone @Maxppp

A l’image du FC Barcelone, Raphinha marche sur l’eau depuis le début de la saison. Ses débuts en fanfare sur le plan comptable font même oublier le recrutement d’un avant-centre cet été aux dirigeants catalans. Titularisé à la pointe de l’attaque et investi du brassard de capitaine par Hansi Flick, le Brésilien a immédiatement répondu présent sur le terrain avec une efficacité redoutable.

La suite après cette publicité

En trois matches dans le mois d’août, l’ancien de Rennes a marqué cinq buts et a délivré une passe décisive. De quoi lui assurer le titre de joueur du mois haut-la-main. Une distinction qui vient récompenser l’un des meilleurs joueurs de la planète ces dernières semaines. Reste à savoir si ce titre lui permettra d’oublier son absence dans le top 30 du Ballon d’Or.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Raphinha

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier