Liga : Raphinha est élu joueur du mois d’août

A l’image du FC Barcelone, Raphinha marche sur l’eau depuis le début de la saison. Ses débuts en fanfare sur le plan comptable font même oublier le recrutement d’un avant-centre cet été aux dirigeants catalans. Titularisé à la pointe de l’attaque et investi du brassard de capitaine par Hansi Flick, le Brésilien a immédiatement répondu présent sur le terrain avec une efficacité redoutable.

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🚨 OFFICIEL ! Raphinha est élu JOUEUR DU MOIS d’Août en Liga ! 👑🇧🇷



Ses statistiques sont INCROYABLES :



🏟️ 3 matchs

⚽️ 5 buts

🎯 1 passe décisive



Mérité pour le capitaine du Barça selon vous ? 🤩



(📹 : @LaLiga) pic.twitter.com/FeCzbofVQC — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 11, 2026

En trois matches dans le mois d’août, l’ancien de Rennes a marqué cinq buts et a délivré une passe décisive. De quoi lui assurer le titre de joueur du mois haut-la-main. Une distinction qui vient récompenser l’un des meilleurs joueurs de la planète ces dernières semaines. Reste à savoir si ce titre lui permettra d’oublier son absence dans le top 30 du Ballon d’Or.