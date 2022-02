La tension monte au LOSC

Le spectacle n'était pas beau à voir. Hier en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le LOSC a concédé un bien triste nul sur sa pelouse de Pierre-Mauroy face à Metz (0-0), pourtant classé 19e au coup d'envoi. Au terme d'une prestation insipide et sans inspiration, les Dogues ont dû se contenter de ce maigre point, qui n'arrange pas leurs affaires. Alors qu'il reste neuf matchs à jouer ce week-end, les voilà 9e mais ils peuvent encore perdre deux places en fonction des résultats.

Surtout, il y a de quoi s'inquiéter à trois jours d'un déplacement qui s'annonce périlleux du côté de Chelsea pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. «Il n'y a pas de conclusion à tirer pour la préparation de ce match où on sera dans une configuration complètement différente. Bien sûr, on aurait préféré se rassurer en gagnant, mais mardi, ce sera autre chose», se défendait Jocelyn Gourvennec en conférence de presse après la rencontre.

De la tension aux quatre coins du terrain

Le match venait d'ailleurs de se terminer avec beaucoup de tensions sur et en dehors du terrain. Après 80 minutes franchement ennuyantes, tout s'est emballé avec l'entrée d'Edon Zhegrova. Après un avertissement donné à Caillard pour gain de temps (79e), et un second distribué au jeune attaquant lillois pour une simulation peu évidente (80e), la nervosité est montée d'un cran. M. Dechepy a dû avertir un Fonte un peu trop véhément (87e), puis a expulsé Zhegrova pour une semelle sur Amadou (90e+1).

Ce n'est rien à côté des événements qui ont suivi. Descendus sur la pelouse sur la fin de rencontre, Olivier Létang et Sylvain Armand ont été repris de volée par Frédéric Antonetti car les deux hommes occupaient sa zone technique. Les mots ont rapidement laissé place à des coups entre l'entraîneur messin et le coordinateur sportif du LOSC. Ce sont les bancs de touche qui ont dû séparer les protagonistes, qui ont terminé au sol. Une bien mauvaise image donnée à la Ligue 1.

Une bagarre pour conclure

«Pourquoi ils sont énervés les dirigeants de Lille ? Parce qu'il n'y arrive pas sur le terrain alors ils mettent la pression. Mais vous trouvez ça normal qu'ils viennent dans ma zone technique. Alors, il y a une échauffourée derrière moi et je ne dois rien dire ? Vous adorez les entraîneurs BCBG, je ne suis pas BCBG. Vous n'aimez pas les entraîneurs avec du tempérament en France, je ne suis pas aimé je le sais» pestait Antonetti lors d'une conférence de presse où il est apparu furieux.

«Je vais être très franc, je ne me suis pas mêlé de ça, je n'ai pas voulu me sortir du match. J’ai vu un regroupement, je n’ai pas voulu aller dedans, je n'ai pas regardé, je voulais terminer mon match, mettre mon énergie sur ce qui nous restait de temps», rapportait quant à lui Gourvennec. Le pugilat terminé sur le bord de la pelouse, les joueurs ne se sont pas vraiment calmés sur le terrain avec une altercation entre Amadou et Djalo, avertis, à l'inverse d'un Renato Sanches pourtant très nerveux, sans doute frustré par les neuf petites minutes qu'il a disputées. Il y a mieux pour préparer le plus grand match de la saison...