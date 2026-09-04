Chelsea : Xabi Alonso n’est pas touché par l’échec du transfert de Lamine Camara

Chelsea et Monaco ont été les acteurs principaux de l’un des plus gros ratés de la dernière journée du mercato. Alors que les deux clubs devaient boucler le transfert du milieu de terrain sénégalais Lamine Camara (22 ans) en échange de 55 M€, l’ASM a fait machine arrière. Un vrai souci pour les Blues qui ont laissé filer Enzo Fernandez à Manchester City sans pouvoir le remplacer. Mais pour Xabi Alonso, le coach des Londoniens, tout va bien.

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« Je pense que nous sommes prêts et satisfaits de notre effectif et de la profondeur de notre effectif. Il y a un bon équilibre entre les joueurs à différentes étapes de leur carrière. Nous devons accumuler cette énergie pendant la semaine pour être performants le week-end. Jusqu’à présent, nous avons bien démarré et nous savons désormais qui fait partie de l’équipe. C’est rassurant d’avoir cette certitude », a-t-il confié en conférence de presse.