«Quand je vois aujourd’hui l’entraîneur de Lyon qui réussit plutôt pas mal, qui part du jour au lendemain, et les présidents et dirigeants de Lyon acceptent son départ pour une poignée de figues ou de cerises. Je me dis que les choses ont bien changé, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, tout est possible dans le foot.»

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Le départ précipité de Paulo Fonseca n’a pas plu à Jean-Michel Aulas, mais la gestion de ce dossier par la direction actuelle de l’OL n’est pas du goût non plus de l’ancien boss. Aujourd’hui, Michele Kang n’a pas hésité à lui répondre à l’occasion d’une conférence de presse. «C’est le foot, chacun a son opinion. J’ai beaucoup de respect pour Jean-Michel Aulas. Il a construit un grand club. Il a le droit à son opinion mais je vais concentrer mon énergie à construire ce que j’ai à construire.»