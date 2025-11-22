La sortie remarquée de Luis Enrique sur les Titis du PSG

Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou… Samedi soir, lors de la victoire (3-0) du PSG face au HAC, les Titis du club de la capitale étaient une nouvelle fois mis à l’honneur. Présent en conférence de presse après le succès des siens, Luis Enrique s’est d’ailleurs dit motivé à l’idée d’offrir du temps de jeu aux titis parisiens pendant la saison. «Ce qui est important pour ces joueurs, c’est qu’ils aient des minutes de jeu importantes, qui ont de la valeur. S’ils entrent en jeu quand tu gagnes 4-0, ça n’apporte rien», a tout d’abord avoué l’Espagnol.

Et de poursuivre : «je suis très motivé à l’idée de donner des minutes aux titis qui ont le niveau. Je ne fais pas de cadeaux. Ndjantou a mérité de jouer, Mbaye est dans un moment difficile, il manque un peu de confiance, mais je reste calme et confiant. C’est important pour moi et pour le club de donner de la confiance aux joueurs du centre de formation. Les joueurs que l’on considère qui ont le niveau, ils vont avoir de la confiance et c’est pour ça qu’on ne signe pas de joueurs extérieurs. C’est plus facile pour un titi, français, de jouer au PSG, que de dépenser beaucoup d’argent sur un joueur qui vient d’un autre club». Une excellente nouvelle pour Ndjantou et consorts…