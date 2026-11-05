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Bundesliga

Bayern Munich : le président fait une annonce sur l’avenir de Michael Olise

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Michael Olise, sorti sur blessure @Maxppp

Après avoir officialisé la prolongation de contrat d’Harry Kane, le Bayern Munich pourrait rapidement se pencher sur l’avenir d’un autre de ses cadres offensifs. Présent en conférence de presse à l’occasion de l’officialisation du nouveau bail de l’attaquant anglais, Jan-Christian Dreesen, président du directoire du club bavarois, a été interrogé sur la possibilité de voir Michael Olise être le prochain joueur à prolonger. Devenu l’un des éléments incontournables de l’effectif munichois, l’international français est forcément un dossier important pour les dirigeants allemands, qui souhaitent conserver leurs meilleurs éléments sur le long terme.

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Mais pour le moment, le Bayern Munich ne semble pas particulièrement pressé. « C’est quelque chose dont Max et moi sommes conjointement responsables. Nous avons toujours dit que nous n’avons pas seulement un joueur fantastique en la personne de Harry, mais aussi d’autres grands joueurs dans notre effectif, y compris Michael Olise. Son contrat court jusqu’en 2029, et nous nous assiérons pour discuter des choses au moment opportun », a expliqué Jan-Christian Dreesen, en référence à Max Eberl, directeur sportif du Bayern. Une déclaration qui confirme que le dossier Olise reste bien dans les réflexions du club bavarois.

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