Manchester United : Michael Carrick sauve sa tête… pour le moment

Les matchs se suivent et se ressemblent dangereusement pour Michael Carrick. Une semaine après la défaite contre l’Atlético de Madrid (2-1) et les critiques de Lisandro Martinez envers sa direction, c’est Bruno Fernandes qui a taclé les consignes tactiques de son entraîneur suite à la déroute des Red Devils sur le terrain de Côme mercredi soir en Ligue des Champions (4-1).

La suite après cette publicité

L’ancien milieu de terrain ne semble plus avoir le soutien de son vestiaire, du moins une partie, et perd toujours plus de crédit aux yeux de ses dirigeants. Il n’a remporté que 2 matchs sur les 11 disputés depuis le début de la saison. Selon Sky Sports, le technicien de 45 ans sera tout de même présent sur le banc dimanche à Old Trafford pour accueillir Bournemouth (15h). Il s’agira probablement du match de la dernière chance.