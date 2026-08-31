Inter : Yanis Massolin file à Cagliari
C’est désormais officiel : Yanis Massolin quitte temporairement l’Inter Milan pour rejoindre Cagliari. Le club sarde a annoncé l’arrivée en prêt du jeune milieu de terrain français de 23 ans, qui va poursuivre sa progression en Serie A avec l’objectif d’obtenir davantage de temps de jeu. Une nouvelle étape pour l’ex-joueur du Clermont Foot, qui va tenter de s’imposer sous ses nouvelles couleurs cette saison.
Yanis Massolin al Cagliari— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 31, 2026
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L’opération comprend une option d’achat fixée à 7 millions d’euros, selon Sky Sports. L’Inter Milan a toutefois sécurisé l’avenir avec une clause lui permettant de racheter Massolin ainsi qu’un pourcentage de 10 % sur une éventuelle future revente. Cagliari dispose donc de la possibilité de conserver définitivement le Français à l’issue de son prêt.
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