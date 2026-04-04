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Le superbe premier but de Kader Méïté avec Al-Hilal

Par Jordan Pardon
1 min.
Yassine Bounou @Maxppp

La cinquième aura été la bonne. Transféré cet hiver à Al-Hilal, Kader Méïté a inscrit ce samedi son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Simone Inzaghi avait fait le choix de le titulariser à l’occasion du choc de haut de tableau face à Al-Taawon, cinquième du championnat saoudien.

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43' : SHJHQSJQJA KADER MEITE POUR DÉBLOQUER LA SITUATION ! ⚽️

2007, 18 ans, première titularisation en SPL et il ASSUME ses responsabilités en remplaçant Benzema ! 🇨🇮
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L’ancien Rennais lui a bien rendu cette confiance en marquant pour son cinquième match sous la tunique d’Al-Hilal. Situé vers le poteau de corner, il utilisait intelligement son corps pour se retourner et éliminer son adversaire, puis déclenchait une frappe soudaine dans un angle fermé. Un but qui fera du bien à l’attaquant de 18 ans, pressenti pour intégrer la sélection ivoirienne très rapidement.

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