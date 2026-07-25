Arsenal tente l’énorme coup Vinicius Jr !

Le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid pourrait bien avoir des effets complètement fous sur le mercato d’été. Alors que le club merengue est en passe de tomber d’accord avec le RB Leipzig pour le transfert de l’ailier ivoirien à hauteur de 120 millions d’euros, la presse espagnole annonçait qu’il pourrait y avoir une grosse victime dans les rangs madrilènes en cas d’arrivée du talent de 19 ans. Plusieurs joueurs étaient cités, et surtout Vinicius Jr (26 ans), dont la prolongation de contrat semble encore loin d’être bouclée.

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Conscient de la situation de l’attaquant auriverde, Arsenal pourrait bien tenter un énorme coup sur le marché des transferts. Selon les informations venues de The Athletic, les Gunners envisagent de passer à l’action pour Vinícius Júnior si l’attaquant brésilien ne prolonge pas son contrat avec le Real Madrid prochainement. L’international auriverde, dont le bail expire dans un an, figure parmi les priorités du champion d’Angleterre pour renforcer son secteur offensif avant le début de la saison.

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Le début du feuilleton Vinicius Jr ?

Pour l’heure, aucun contact n’a encore eu lieu entre Arsenal et le Real Madrid. Le dossier n’en est qu’à ses prémices, mais l’idée d’un recrutement de Vinicius aurait déjà reçu le feu vert à tous les niveaux de la direction londonienne et notamment de Mikel Arteta. De son côté, le Real Madrid ne souhaite pas voir partir l’un de ses joueurs majeurs libre, d’autant que le Brésilien doit percevoir une importante prime de fidélité lors de la prochaine saison, mais semble donc ouvert à le laisser partir pour faire de la place dans son effectif.

Malgré une nouvelle saison blanche sur le plan collectif, Vinicius a confirmé son statut de leader offensif de la Casa Blanca. L’ailier de 26 ans a inscrit 22 buts toutes compétitions confondues en 2025-2026 et a également brillé lors de la Coupe du Monde, où il a marqué quatre fois en cinq rencontres avec le Brésil, éliminé en huitièmes de finale par la Norvège. Reste désormais à savoir si les négociations autour d’une prolongation connaîtront une avancée dans les prochaines semaines ou si Arsenal décidera de transformer son intérêt en offensive concrète.