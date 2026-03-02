Maroc : Joao Sacramento pour accompagner Mohamed Ouahbi ?

Le Maroc se prépare à la prochaine Coupe du monde sans Walid Regragui. Après une CAN éprouvante tant face à la pression populaire qu’après un dénouement cruel en finale face au Sénégal, l’ancien sélectionneur du Maroc a posé sa démission la semaine dernière. Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, cette démission a été acceptée et les dirigeants marocains ont commencé à chercher son successeur. Selon nos informations, il ne manque plus que des formalités administratives pour acter cette démission. De son côté, Walid Regragui s’est rendu au Maroc il y a quelques jours et a signé les papiers pour entériner sa démission.

Dès lors, son successeur pourrait être Mohamed Ouahbi, comme expliqué sur notre site la semaine passée. Auteur d’une Coupe du monde U20 mémorable qui s’est terminée sur un succès historique, l’entraîneur de 49 ans a ses courtisans en interne. Du côté de la Fédération, on souhaite créer un staff expérimenté pour l’épauler dans sa future mission. Ainsi, le nom de Joao Sacramento revient beaucoup d’après nos indiscrétions. Le Portugais de 37 ans dispose d’un CV impressionnant et avait été l’adjoint de Christophe Galtier au PSG et au LOSC ainsi que de José Mourinho à Rome et Tottenham. Il serait un renfort de poids pour Ouahbi ou le futur sélectionneur des Lions de l’Atlas. Selon nos sources, il a déjà échangé avec les membres de la Fédération.