La pépite Mathis Albert s’ennuie déjà en Allemagne…

Dur d’être une pépite en stand-by. Mathis Albert commence déjà à trouver le temps long du côté du Borussia Dortmund, comme l’indique Sky Sports Germany. Qui est-il ? Il s’agit de la dernière trouvaille du club allemand, recruté en 2024 en provenance du Los Angeles Galaxy, où il était surclassé dans les catégories d’âge. Il est d’abord intégré dans les équipes jeunes du BVB, mais est quand même appelé à participer à la Coupe du Monde des Clubs en 2025, sans jamais entrer en jeu.

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Sa première apparition avec les pros date du 21 avril 2026, lors de la 31e journée de Bundesliga, avec une entrée en toute fin de match. De quoi lui offrir des perspectives pour la saison suivante, pensait-il. D’autant que sa carrière internationale s’est subitement accélérée. Fils d’un père français, ce qui explique son patronyme, et d’une mère germano-américaine, Mathis Albert (17 ans) a déjà fait son choix quant à la sélection, appelé dans les catégories jeunes de la team USA, et finalement sélectionné par Mauricio Pochettino lors de la dernière trêve internationale.

Le PSG avait tenté une approche

Fait rare, le voilà qui compte plus de sélections (4) que d’apparitions en club (2), puisqu’il avait obtenu une première titularisation en Coupe d’Allemagne le 1er septembre dernier. Repéré par les plus gros clubs européens comme une future pépite, ce milieu offensif, capable d’évoluer sur les deux côtés, avec une préférence pour le gauche, a déjà été contacté par le PSG, Chelsea et Manchester City. Le PSG avait formulé une offre au BVB en 2025 selon Sky Sports Germany, qui avait été repoussée par Dortmund.

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Régulièrement pris dans le groupe de Niko Kovač, Mathis Albert a soif de temps de jeu et serait déçu du manque d’opportunités. Il est ainsi resté sur le banc lors du dernier match de Ligue des Champions face à Bodo/Glimt. La direction du Borussia réclame de la patience et veut conserver son espoir américain, valorisé à 5 M€ par Transfermarkt, mais dont les offres s’estiment autour de 20 M€. Son contrat arrive à terme en 2027, et le Borussia doit vite trouver un terrain d’entente pour une prolongation, sous peine de voir encore un grand espoir lui filer entre les doigts, un problème récurrent. Ces dernières années, des jeunes talents issus du centre de formation, comme Paris Brunner (20 ans), Cole Campbell (20 ans), Almugera Kabar (20 ans) et Julien Duranville (20 ans) n’ont pas réussi à s’imposer rapidement en équipe première.