PSG-OL : Luis Enrique justifie ses choix tactiques

Puni par un OL réaliste, porté par un duo Moreira-Endrick, le Paris Saint-Germain s’est incliné (1-2), ce dimanche soir, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Un match au cours duquel Luis Enrique avait décidé d’opérer un large turnover avec six changements par rapport à la victoire contre Liverpool. Présent en conférence de presse après ce revers, le technicien espagnol a justifié ses choix tactiques, avec une certaine véhémence.

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«On va jouer un match tous les trois jours, il faut surmonter ça avec l’équipe, aujourd’hui on a changé six joueurs et on doit le faire, on le fera encore dans les prochains matches. Tu dois jouer en 9 matches en 27 joueurs, tu veux faire quoi ? Après une défaite, c’est facile de dire qu’on a raté mais on va chercher à gagner les deux compétitions alors on doit le faire. La priorité, ce sont les deux compétitions qu’on veut gagner, ici je dis ce que l’entraîneur doit dire après tu peux analyser si je dis la vérité ou pas».