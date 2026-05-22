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Ligue 1

Justice : Achraf Hakimi réclame un non-lieu pour son affaire de viol

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp

Dans un peu plus d’une semaine, le Paris Saint-Germain va affronter Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest. En attendant, un autre match se joue pour Achraf Hakimi. Cette fois-ci, sur le terrain de la justice. Ce vendredi, RMC Sport révèle que le Marocain s’est présenté devant la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Versailles afin de réclamer un non-lieu dans l’affaire de viol et d’agression sexuelle dans laquelle il est accusé depuis 2023.

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Accompagné de son avocate Me Fanny Colin, le latéral droit conteste son renvoi devant la cour criminelle. Il s’est présenté ce vendredi afin de «donner de la force à sa protestation et clamer personnellement son innocence» précisent nos confrères. RMC Sport ajoute que le joueur est resté muet, pendant que sa représentante a simplement indiqué qu’elle ne ferait «pas de commentaire». Toutes les parties seront fixées ultérieurement sur la confirmation ou l’infirmation de la décision initiale du juge d’instruction.

Pub. le - MAJ le
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