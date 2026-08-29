Angers pense à Reda Belahyane

Angers continue de s’activer dans cette dernière ligne droite du mercato et cherche notamment à renforcer son entrejeu. Selon nos informations, le SCO pense à Reda Belahyane, avec l’idée de se faire prêter le milieu de terrain marocain de la Lazio. Un dossier qui pourrait permettre au club angevin de récupérer un joueur qui connaît déjà la Ligue 1.

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Arrivé en Italie après s’être révélé sous les couleurs de l’OGC Nice, Belahyane n’entre pas vraiment dans les plans de la Lazio. La saison dernière, le milieu de 22 ans n’a disputé que 14 rencontres toutes compétitions confondues, pour seulement 612 minutes de jeu. Angers souhaite profiter de cette situation pour lui offrir davantage de temps de jeu et renforcer son entrejeu.