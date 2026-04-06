Le PSG en passe de refaire un coup à la Dro Fernandez au Barça

Le coup Dro Fernandez a-t-il donné des idées aux dirigeants parisiens ? Depuis plusieurs années, le FC Barcelone mise sur le recrutement de pépites à faible coût pour renforcer sa formation, avec un succès notable. Mais cette stratégie inspire désormais les plus grands clubs européens, et la concurrence devient de plus en plus féroce, notamment face à Paris. L’hiver dernier, le club de la capitale a profité de la faible clause libératoire du jeune Dro Fernandez pour l’enrôler et lui offrir plus de temps de jeu.

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Dernièrement, le Barça a notamment intensifié son travail de détection en Afrique, multipliant les partenariats avec des académies et recrutant plusieurs jeunes prometteurs du continent. Tout semblait sous contrôle jusqu’à l’entrée en scène du PSG, qui a récemment décidé d’explorer ce même marché avec ambition. Le club parisien s’intéresse dorénavant de près aux meilleurs espoirs issus des centres de formation africains. Et au cœur de cette nouvelle bataille : Aboubacar Maiga, un milieu offensif malien de 16 ans.

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Aboubacar Maiga fait faux bond au Barça

Considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération, le prodige africain était annoncé proche de rejoindre le Barça l’été dernier après un passage concluant au club lors de plusieurs jours passés en Catalogne, avec le Barça, mais le joueur devait patienter jusqu’à ses 18 ans pour finaliser son transfert. Mais coup de théâtre : car Sport révèle que Maiga a récemment été aperçu à Paris, où il a effectué un essai avec le PSG avant de participer à l’Olympia Future Cup, avec les jeunes du club.

Le quotidien catalan indique qu’il s’agissait d’un test pour évaluer son véritable niveau compétitif. À l’issue du tournoi, les responsables du PSG décideront de son avenir. S’il convainc, le club parisien cherchera à conclure un accord afin de sécuriser son arrivée dès qu’il atteindra ses 18 ans et semble désormais avoir devancé la direction blaugrana. Cette situation illustre parfaitement les tensions croissantes entre les deux clubs. Une rivalité appelée à durer, alors que les deux géants européens misent sur la jeunesse pour bâtir leur avenir.