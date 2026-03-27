Ancien crack du PSG, revanchard… Adil Aouchiche a de grands projets avec l’Algérie !

Révélé très tôt sous les projecteurs du Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche était perçu comme l’un des plus grands joyaux du centre de formation parisien et du football français. Milieu créatif élégant, il a marqué l’histoire des sélections de jeunes avec la France, pulvérisant notamment le record de buts sur une seule édition de l’Euro U17 en 2019. Sa vision de jeu et sa technique au-dessus de la moyenne en faisaient alors un titulaire indiscutable et un capitaine naturel au sein des catégories de jeunes tricolores, laissant présager un avenir radieux avec les Bleus à l’avenir.

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Cependant, le passage au monde professionnel s’est avéré plus sinueux que prévu pour le natif du Blanc-Mesnil. Incapable de s’exprimer plus haut à Paris, il a enchaîné des expériences à Saint-Étienne, Lorient et Sunderland. Cet hiver, Aouchiche a finalement trouvé un nouveau souffle en Allemagne, sous les couleurs du mythique club de Schalke 04. En 2. Bundesliga, le milieu de 23 ans a mûri et compile trois passes décisives en sept rencontres avec la formation de la Ruhr. Ce passage de l’autre côté du Rhin lui a permis de stabiliser ses performances et de redevenir ce joueur capable de dicter le tempo d’une rencontre, attirant à nouveau les regards.

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La grande fierté d’Adil Aouchiche

Ce renouveau sportif s’accompagne d’un choix de cœur définitif : représenter l’Algérie sur la scène internationale. Une décision actée ces derniers mois et qui lui a permis d’être appelé pour le rassemblement de mars avec les coéquipiers de Riyad Mahrez face au Guatemala et l’Uruguay. «Al hamdoulilah ! Une immense fierté pour moi et toute ma famille», a-t-il confié en exclusivité à La Gazette du Fennec. Loin de ses galères passées, c’est auprès de ses proches qu’il a vécu cette première convocation avec les Fennecs : «entendre mon nom dans la liste de la sélection nationale avec ma femme et mon fils dans les bras, suivi de toute ma famille en FaceTime, a été un moment unique pour moi.» Ce changement de nationalité sportive permet ainsi de donner une dimension internationale à sa carrière et de pouvoir apporter un petit plus à la sélection algérienne.

Sélectionné pour ce rassemblement de mars 2026, Aouchiche arrive avec une détermination totale. Conscient que porter le maillot des Fennecs est un privilège rare et qu’il en était loin il y a quelques mois, il ne compte pas faire de la figuration : «Cela me donne envie de tout donner et de faire partie de l’équipe nationale le plus longtemps possible pour accomplir de grandes choses, insh’Allah». À 23 ans, l’ancien Parisien aspire désormais à s’installer durablement dans l’entrejeu algérien. Capable d’évoluer en tant que relayeur ou en position de meneur de jeu, Aouchiche vise désormais la Coupe du monde cet été dans un milieu de terrain ultra-concurrentiel chez les Verts. Pour ce faire, il faudra performer ce vendredi face au Guatemala et l’Uruguay mardi.