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Man City : Elliot Anderson va passer sa visite médicale ce vendredi à New York

Par Maxime Barbaud
1 min.
Elliot Anderson avec l'Angleterre @Maxppp

Actuellement en pleine Coupe du Monde avec l’Angleterre, Elliot Anderson va quitter ses coéquipiers quelques heures, le temps pour lui de se rendre à New York pour un examen médical complet. Le milieu de terrain doit effectuer le passage traditionnel devant le médecin avant de signer du côté de Manchester City.

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Ces dernières heures, les Skyblues ont proposé une offre de 150 M€ pour le joueur de 23 ans, que Nottingham Forest a accepté. Anderson s’apprête à devenir le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, battant les 145 M€ dépensés par Liverpool il y a un an pour Alexander Isak. Il était titulaire pour les Three Lions lors des deux premiers matchs.

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