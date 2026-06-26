Man City : Elliot Anderson va passer sa visite médicale ce vendredi à New York

Actuellement en pleine Coupe du Monde avec l’Angleterre, Elliot Anderson va quitter ses coéquipiers quelques heures, le temps pour lui de se rendre à New York pour un examen médical complet. Le milieu de terrain doit effectuer le passage traditionnel devant le médecin avant de signer du côté de Manchester City.

La suite après cette publicité

Ces dernières heures, les Skyblues ont proposé une offre de 150 M€ pour le joueur de 23 ans, que Nottingham Forest a accepté. Anderson s’apprête à devenir le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, battant les 145 M€ dépensés par Liverpool il y a un an pour Alexander Isak. Il était titulaire pour les Three Lions lors des deux premiers matchs.