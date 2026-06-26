Premier League
Man City : Elliot Anderson va passer sa visite médicale ce vendredi à New York
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@Maxppp
Actuellement en pleine Coupe du Monde avec l’Angleterre, Elliot Anderson va quitter ses coéquipiers quelques heures, le temps pour lui de se rendre à New York pour un examen médical complet. Le milieu de terrain doit effectuer le passage traditionnel devant le médecin avant de signer du côté de Manchester City.
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Ces dernières heures, les Skyblues ont proposé une offre de 150 M€ pour le joueur de 23 ans, que Nottingham Forest a accepté. Anderson s’apprête à devenir le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, battant les 145 M€ dépensés par Liverpool il y a un an pour Alexander Isak. Il était titulaire pour les Three Lions lors des deux premiers matchs.
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Manchester City a trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert historique d’Elliot Anderson !
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