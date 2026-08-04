La longue lettre du secrétaire général de la FIFA à ses employés

Dans la tourmente après l’épisode du projet FIFA Forward Enterprises voulu par Gianni Infantino, avant d’être finalement avorté, le secrétaire général de la FIFA a envoyé ce mardi matin un message à tous les employés de l’instance internationale. « La semaine dernière a été à la fois extraordinaire et éprouvante pour l’ensemble des membres du personnel de la FIFA dans nos bureaux à travers le monde. C’est pourquoi je tenais à ce que vous soyez les premiers à entendre ce message de ma part. Je souhaite reconnaître et souligner le travail exceptionnel accompli par chacune et chacun d’entre vous, qui avez travaillé sans relâche, sur site comme à distance, afin d’assurer le succès de la Coupe du Monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ce fut un succès retentissant, un événement apprécié par des milliards de personnes à travers le monde, réunies par une passion commune pour le football », a d’abord écrit Mattias Grafström dans cette longue lettre relayée par RMC Sport.

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Le dirigeant suisse de 45 ans a ensuite évoqué la situation extrêmement tendue de l’institution gérante du football mondiale. « Une série d’événements regrettables et condamnables – qui s’est heureusement conclue par l’abandon définitif du projet FFE – aussi décevants soient-ils, ne doit pas occulter cette réalité. Nous avons tous été plongés dans une période de turbulences, difficile à comprendre et à accepter. Mais, en tant que secrétaire général, je vous demande de rester concentrés sur ce qui nous a toujours unis : servir le football et ses 211 associations membres, travailler main dans la main avec toutes les parties prenantes concernées, dans le plein respect des statuts de la FIFA et de ses règlements. Je vous assure que, en tant que membres de l’administration, vous serez protégés et préservés du contexte politique que nous traversons actuellement. Vous n’avez pas à vous inquiéter, a-t-il tenu à rassurer. Les individus, les périodes d’instabilité et les épisodes malheureux passent. L’institution, sa mission et sa responsabilité envers le football, elles, demeurent. C’est pourquoi nous devons toujours faire preuve de professionnalisme, de recul et de sang-froid. »