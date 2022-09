Le premier but incroyable de Julian Draxler avec le Benfica

Julian Draxler s'est illustré et de quelle manière ! Le joueur prêté par le PSG est venu nettoyer la toile d'araignée du portier de Maritimo sur une frappe surpuissante en pleine lucarne. Il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, à l'Estadio Da Luz et le cinquième but d'une excellente soirée pour les Lisboètes, qui continuent leur début de saison parfait.

Le Benfica Lisbonne n'a pas fait de cadeau hier soir à Maritimo en clôture de la 7e journée de Liga, victoire 5-0 et une première place au classement avec sept victoires en autant de rencontres. L'équipe entraînée par Roger Schmidt est première au classement avec deux longueurs d'avance sur Braga et cinq sur son rival de toujours, le FC Porto.