Le LOSC supervise Loun Srdanovic

Le mercato lillois s’annonce déjà très animé en coulisses ! À la recherche de renforts pour consolider et dynamiser son arrière-garde, le LOSC, idéalement placé dans la course à la qualification directe pour la Ligue des Champions avant la dernière journée de championnat, a jeté son dévolu sur une belle promesse du football helvétique en la personne de Loun Srdanovic (19 ans). Pur produit du centre de formation du Servette FC, avec qui il est solidement lié sous contrat jusqu’en juin 2027, ce jeune latéral droit s’est illustré en enchaînant les belles prestations en début de saison. Il a notamment brillé sur la scène continentale en disputant les intenses barrages de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa avec son club formateur. Avec 16 matchs au compteur toutes compétitions confondues, le Genevois a prouvé qu’il avait le niveau pour répondre aux exigences du haut niveau, même si son formidable élan a malheureusement été freiné par des blessures à répétition.

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Forcément, un tel potentiel brut ne laisse pas le marché européen insensible. Le profil moderne de l’international Espoirs suisse est aujourd’hui particulièrement apprécié par de nombreux clubs continentaux qui suivent son évolution avec une grande attention. Mais la direction lilloise semble décidée à prendre une longueur d’avance sur la féroce concurrence. Ses qualités athlétiques et techniques plaisent énormément dans le Nord, à tel point que le LOSC est récemment passé à la phase d’observation concrète. Selon nos informations, les Dogues ont dépêché des émissaires en Suisse et ont attentivement supervisé Loun Srdanovic lors du match face au Lausanne-Sport, une rencontre qu’il a d’ailleurs débutée dans la peau d’un titulaire. Le club lillois pourrait bien décider d’accélérer sur ce dossier estival dans les semaines à venir.