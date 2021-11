PSG : la réaction à chaud de Marquinhos

Battu logiquement par Manchester City (2-1) lors de cette 5e journée de Ligue des Champions, le PSG est assuré de terminer 2e de la poule A derrière son adversaire du soir, mais devant le Club Bruges, sèchement défait par le RB Leipzig 5-0. Les joueurs de la capitale ont été dominés toute la rencontre et s'en sortent plutôt bien face à la physionomie du match. L'ouverture du score de Mbappé contre le cours du jeu a pourtant donné de l'espoir mais ça n'a pas été suffisant. D'après Marquinhos, le PSG doit faire mieux s'il veut jouer dans la cour des grands.

«City, c’est une équipe qui contrôle le match et joue d’un côté à l’autre. Ils savent leurs forces. On a essayé de bien défendre et d’avoir le ballon mais c’était difficile. C’est une équipe qui joue compact. Nous, on a eu des occasions mais on n’a pas su concrétiser. On aurait dû faire mieux mais ce sont des détails. Le jeu de City ? Ils font tout le temps ça. On avait travaillé pour bien défendre mais ils ont été en supériorité sur les côtés. Pour basculer dans la surface, tu as toujours quelques secondes de retard », regrette le capitaine au micro de Canal Plus.