Mercato : l’OL a fait son choix pour Mikautadze et Tolisso

L’OL est au boulot. Depuis le 7 juillet dernier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont repris le chemin de l’entraînement. Le tout dans un contexte particulier puisque Lyon était relégué en Ligue 2, avant de finalement sauver sa tête le 9 juillet dernier après un nouveau passage devant la DNCG. Malgré tout, les Gones savent qu’ils n’ont pas totalement les mains libres durant ce mercato, où ils vont devoir se montrer malins sans faire de folies. Afonso Moreira (20 ans) a signé hier en provenance du Sporting CP. Un renfort à 2 M€ et un pari sur l’avenir. La prochaine recrue a de fortes chances d’être Ruben Kluivert.

De Telegraaf a fait état de discussions très avancées pour ce défenseur central de 24 ans. Le fils de Patrick Kluivert est d’ailleurs attendu à Lyon où il devrait signer jusqu’en 2030 selon L’Equipe. L’OL va débourser environ 3 M€ pour le joueur de Casa Pia. Après le match amical de ce mercredi face au RWDM Brussels, Paulo Fonseca a été questionné sur le sujet. Ses propos sont relayés par le site olympique-et-lyonnais. «Je dois dire la vérité, Kluivert est une possibilité pour nous. C’est un défenseur central rapide qui correspond au jeu qu’on souhaite mettre en place avec un pressing haut. On va voir s’il arrive les prochains jours, mais je pense que oui.»

Tolisso et Mikautadze ne bougeront pas

Le technicien portugais a évoqué les autres postes où il attend des arrivées. «Toutes les lignes sont à renforcer (…) Nous devons bien cibler les joueurs. Mais, à la fin, je pense que nous avons la possibilité de faire une bonne équipe. Nous avons des cibles bien définies et si les joueurs viennent, nous aurons une bonne équipe.» Une équipe où il veut continuer à s’appuyer sur Corentin Tolisso. Courtisé par Manchester United ou encore Neom en Arabie saoudite, le milieu de terrain français et actuel capitaine des Gones est intransférable. «Oui, comme pour Georges (Mikautadze), je souhaite garder Coco. Ce n’est pas négociable et je pense que pour le club aussi.»

Concernant le Géorgien, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que plusieurs clubs se sont penchés sur son cas cet été. Mais l’ancien joueur du FC Metz a été clair auprès de nos confrères d’O&L. «Je ne me vois pas quitter le club. Je suis lié à ce club jusqu’en juin 2028. Je suis là pour marquer des buts et aider le club à remplir ses objectifs.» Le message est plutôt clair du côté de l’attaquant, comme du club qui veut s’appuyer sur lui après le départ du Général Alexandre Lacazette en fin de saison dernière. A présent, il faut trouver les joueurs qui viendront l’entourer. «Peut-être que de nouveaux joueurs arriveront prochainement, mais nous continuons à bosser pour progresser», a conclu Fonseca. Il va y avoir du mouvement à Lyon !