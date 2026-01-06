Menu Rechercher
Commenter 4
Supercopa

Real Madrid : le groupe officiel pour la Supercoupe d’Espagne sans Kylian Mbappé

Par Kevin Massampu
1 min.
L'équipe du Real Madrid durant la Coupe du Monde des Clubs @Maxppp
Atlético Real Madrid

Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé. À deux jours de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid, le Real Madrid a dévoilé le nom des 24 joueurs convoqués par Xabi Alonso pour le voyage en Arabie saoudite. Un déplacement auquel ne prendra pas part le Français, touché au genou et qui était déjà absent contre le Real Betis (5-1), dimanche dernier.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸
📋✅ Our squad for the Spanish Super Cup!
Voir sur X

En son absence, Gonçalo Garcia devrait être reconduit à la pointe de l’attaque madrilène, entouré de Vinícius Júnior et de Rodrygo. Le jeune buteur espagnol avait brillamment suppléé Mbappé contre le Betis, le week-end dernier, puisqu’il avait inscrit son premier triplé sous les couleurs du Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Supercopa
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Supercopa Supercoupe d'Espagne
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier