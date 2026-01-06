Supercopa
Real Madrid : le groupe officiel pour la Supercoupe d’Espagne sans Kylian Mbappé
1 min.
@Maxppp
Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé. À deux jours de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid, le Real Madrid a dévoilé le nom des 24 joueurs convoqués par Xabi Alonso pour le voyage en Arabie saoudite. Un déplacement auquel ne prendra pas part le Français, touché au genou et qui était déjà absent contre le Real Betis (5-1), dimanche dernier.
La suite après cette publicité
En son absence, Gonçalo Garcia devrait être reconduit à la pointe de l’attaque madrilène, entouré de Vinícius Júnior et de Rodrygo. Le jeune buteur espagnol avait brillamment suppléé Mbappé contre le Betis, le week-end dernier, puisqu’il avait inscrit son premier triplé sous les couleurs du Real Madrid.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer