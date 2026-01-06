Real Madrid : le groupe officiel pour la Supercoupe d’Espagne sans Kylian Mbappé

Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé. À deux jours de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid, le Real Madrid a dévoilé le nom des 24 joueurs convoqués par Xabi Alonso pour le voyage en Arabie saoudite. Un déplacement auquel ne prendra pas part le Français, touché au genou et qui était déjà absent contre le Real Betis (5-1), dimanche dernier.

En son absence, Gonçalo Garcia devrait être reconduit à la pointe de l’attaque madrilène, entouré de Vinícius Júnior et de Rodrygo. Le jeune buteur espagnol avait brillamment suppléé Mbappé contre le Betis, le week-end dernier, puisqu’il avait inscrit son premier triplé sous les couleurs du Real Madrid.