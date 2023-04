Monza : bonne nouvelle sur l’état de santé de Silvio Berlusconi

Hospitalisé en soins intensifs mercredi 5 avril pour une infection pulmonaire, Silvio Berlusconi souffre d’une leucémie. L’ancien dirigeant de l’AC Milan a commencé une chimiothérapie pour lutter contre ce grave problème de santé. De nouvelles informations ont été révélées ce lundi par la Gazzetta Dello Sport. Le bulletin médical publié par l’hôpital San Raffaele a été communiqué.

Dans celui-ci, on peut y appendre que « au cours des dernières 48 heures, on a constaté une amélioration progressive et constante des fonctions des organes contrôlés. (…) Les thérapies cytoréductrices, antimicrobiennes et anti-inflammatoires donnent les résultats escomptés, ce qui nous permet d’exprimer un optimisme prudent ».

