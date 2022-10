Lovro Majer prolonge au Stade Rennais

Lovro Majer (24 ans) a prolongé son contrat d'une saison avec le Stade Rennais. Le Croate est désormais lié à son club jusqu'en 2027, lui qui est arrivé à l'été 2021 en provenance du Dinamo Zagreb contre 12 M€. L'officialisation a eu lieu ce samedi.

«Après 14 mois passés en Bretagne, 49 matchs joués, 7 buts inscrits, 11 passes décisives offertes et une foultitude de gestes de classe, l’international croate a prolongé pour un an de plus, soit jusqu’en 2027», informe le communiqué du club breton. Cet été, il a fait l'objet de discussions avec l'Atlético de Madrid.