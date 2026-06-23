Équipe de France : Kylian Mbappé est inarrêtable !

Kylian Mbappé avait fait le show en conférence de presse d’avant-match, se baladant sur chaque question, endossant sans difficulté son rôle de patron. Et bien, il a fait la même chose sur le terrain face à l’Irak pour le deuxième match de l’équipe de France dans la Coupe du Monde 2026. Tout a été parfait, dans le jeu, l’efficacité, l’attitude, et même le repli défensif. Sans oublier son coup de gueule juste avant la reprise du jeu, alors qu’on l’envoyait, lui et ses partenaires, s’échauffer sur une zone du terrain détrempée.

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On l’avait vu défendre son compère Ousmane Dembélé en conférence de presse ? On l’a senti désireux de l’aider sur le terrain, à travers certaines actions, et cela a abouti à la passe décisive du Ballon d’Or 2025 pour son capitaine, quelques minutes avant qu’il marque lui-même. On l’avait entendu dire après le Sénégal que ce n’était que le début ? Alors on l’a vu en quête de liant, dans le bon tempo dans ses appels, ses décrochages. Fini le Mbappé qui venait parfois polluer une zone du terrain déjà trop occupée. Il s’est baladé à gauche, mais aussi à droite, permutant avec ses coéquipiers de la meilleure manière possible.

Impérial dans tous les domaines

On lui a souvent reproché son manque de travail défensif ? On l’a vu déclencher des pressings, là encore dans le bon timing, pas esseulé, ou encore faire un sprint pour rattraper un Irakien parti un peu trop vite en contre-attaque à son goût. Ce n’est pas son jeu, avait dit le père de Kylian Mbappé en référence à l’attitude défensive du Géorgien Kvaratskhelia. Finalement, cela peut l’être, même contre un adversaire bien plus faible. Et à tout cela, bien évidemment, s’ajoute son efficacité, redoutable en ce début de Mondial.

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Il avait délivré une énorme frappe du droit contre le Sénégal pour clore le score ? Place à la mine du gauche pour l’ouvrir face aux Irakiens. « Il est là pour marquer des buts et il en marque. Il joue aussi son rôle de capitaine sur le terrain et en dehors. C’est quelqu’un qui a une aura mondiale. J’ai entendu suffisamment de critiques le concernant, sur son côté égoïste, alors que ce n’est pas lui. C’est le capitaine et c’est un très bon exemple pour l’ensemble du groupe. Qu’il puisse être efficace, c’est surtout ce qui est important pour lui », l’a félicité Didier Deschamps en conférence de presse.

Pour couronner le tout, on l’a également trouvé excellent dans les petits espaces, inspiré dans ses remises et déviations, incisif dans ses accélérations. Du très grand Mbappé, qui accorde paroles et actes à la perfection depuis l’ouverture de la compétition. Le voilà avec 4 buts au compteur, tout comme Erling Haaland, qu’il retrouvera dès vendredi prochain pour un Norvège-France qui promet des étincelles.