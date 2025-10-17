OM : Pablo Longaria se donne 5 ans pour gagner un trophée

Treize ans après son dernier titre, l’OM vise un trophée à court terme. Dans une interview pour le podcast Business of Sport diffusée sur YouTube, le président Pablo Longoria a fixé ses objectifs pour les 5 prochaines années : « continuer à gagner des matchs, se qualifier en Ligue des Champions et dans cette période gagner un trophée qui nous aidera à assurer la durabilité du projet », a-t-il déclaré. Depuis la Coupe de la Ligue remportée en 2012 contre l’OL, le club phocéen n’a plus inscrit de titre à son palmarès, une anomalie que Longoria souhaite corriger.

La suite après cette publicité

Le président a également évoqué ses ambitions pour l’innovation et l’expérience des supporters : « j’aimerais que nous soyons considérés comme une équipe très innovante utilisant différentes technologies que les autres n’utilisent pas. Je veux être fier de cela. J’aimerais aussi améliorer notre stade et l’expérience des supporters, c’est ce qui génère la croissance du club », a-t-il ajouté, soulignant sa volonté de combiner performance sportive et développement du club.