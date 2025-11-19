Lille et Monaco boudent l’initiation à l’arbitrage vidéo de la Ligue 1

Neuf clubs de Ligue 1 ont participé mardi à une initiation à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) organisée par la Direction de l’Arbitrage, qui souhaitait faire un geste pédagogique après les nombreuses critiques récentes. D’après RMC Sport, les représentants présents ont pu tester la VAR aux côtés de six officiels, dont les arbitres de Ligue 1 Benoît Bastien, Thomas Léonard et Guillaume Paradis, ainsi que des opérateurs VAR. La séance, qui a pu compter sur la participation du PSG et de l’OM, a aussi permis d’échanger calmement sur les décisions et le fonctionnement de l’arbitrage.

La suite après cette publicité

En revanche, selon la même source, Lille et Monaco étaient absents malgré leurs critiques très virulentes contre l’arbitrage ces dernières semaines. Engagé dans plusieurs polémiques arbitrales malgré les sorties médiatiques de Bruno Genesio, le LOSC n’a pas souhaité commenter cette non-présence. De son côté, le club de la Principauté a assuré que son absence n’était pas un signe de protestation et expliqué que « personne ne pouvait se déplacer » en raison d’un planning chargé. Son directeur général Thiago Scuro avait poussé un coup de gueule après la défaite 1-4 à Lens, le 8 novembre dernier. Outre les Dogues et Monaco, d’autres membres du top 10 comme Lens et Strasbourg n’ont pas non plus participé à la séance VAR, sans que cela pose problème puisque l’initiative reposait sur le volontariat. L’ASM privilégie d’ailleurs une autre approche et soutient l’idée d’une table ronde réunissant dirigeants, entraîneurs et capitaines pour discuter de l’arbitrage et de ses évolutions. Une nouvelle réunion entre arbitres, clubs, LFP et le syndicat Foot Unis est programmée le 1er décembre pour poursuivre le dialogue.