Mercato PSG : le plan du Real Madrid avec Vitinha et João Neves

Après avoir bien fêté son back to back en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va prochainement se remettre au travail. Si de nombreux joueurs parisiens vont participer à la Coupe du Monde 2026 avec leur pays, les dirigeants franciliens eux vont logiquement se pencher sur le mercato. Cet été encore, la tendance est à un marché des transferts assez calme, avec peu d’arrivées et peu de départs.

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Les Parisiens ont ainsi avancé sur quelques profils qui seront principalement des joueurs de complément, dont un jeune gardien, un défenseur central polyvalent et une doublure à Nuno Mendes, alors que des renforts en attaque, sur le côté droit et au poste de numéro 9, sont aussi attendus. Quant aux départs, l’avenir de joueurs comme Lucas Chevalier, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee ou Ibrahim Mbaye pourrait bien s’écrire loin du Parc des Princes. Des joueurs avec un rôle secondaire pour Luis Enrique, alors que des propositions pourraient arriver pour des cadres de l’équipe.

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Le Real Madrid a de sacrés objectifs mais…

Effectivement, ces derniers jours, il a été question d’un intérêt plus que prononcé du Real Madrid pour la doublette Vitinha-Neves. Le premier est déjà convoité depuis quelque temps et souvent présenté comme le rêve des dirigeants pour le milieu, alors que le deuxième pourrait être une promesse électorale de Florentino Pérez pour remporter les élections, comme l’affirmait la Cadena COPE vendredi. Dans son édition de lundi, le quotidien AS fait le point, confirmant que le Real Madrid voit les choses en grand, qu’il s’agisse de la direction de Pérez, en place, ou celle d’Enrique Riquelme, qui a déjà confirmé qu’il va faire venir Rodri (Manchester City) s’il est élu.

Mais les Merengues ne sont pas sur les deux Portugais du Paris Saint-Germain. Comme l’explique le média, il s’agit plus de désirs des supporters madrilènes que d’options véritablement étudiées par le club actuellement. Le tout, sachant que le PSG n’aura aucune intention de s’en séparer. Le processus électoral est, de toute manière, en train de bloquer toute opération et il faudra attendre le résultat des présidentielles madrilènes, dimanche, pour que les Blancos avancent réellement sur quelconque dossier. Mais les Parisiens peuvent dormir sur leurs deux oreilles : Vitinha et Neves ne devraient pas rejoindre Madrid cet été.