PSG : Marquinhos repense aux années noires après la qualification

Monument du PSG, Marquinhos est le dernier survivant du premier mercato de l’ère QSI. Le Brésilien qui a fait quasiment toute sa carrière à Paris est passé par toutes les étapes et a donc connu les nombreuses désillusions du PSG en Ligue des champions. Capitaine du club lors du sacre la saison dernière, et après avoir échoué face au Bayern Munich en 2020, le défenseur de 31 ans pourrait revivre une soirée de rêve le 30 mai prochain face à Arsenal. Et même si son club enchaîne une nouvelle finale, Marquinhos se rend compte de l’exploit.

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«Si je réalise ? Oui je réalise ce qu’on est en train de faire. Toutes les années que j’ai passées, moi je sais comment c’est dur d’arriver là. Les plus jeunes peut-être qu’ils ne réalisent pas trop parce qu’ils ont vécu que ces trois années et donc une demi-finale et deux finales. Mais moi, avec tout le parcours, je réalise. C’était ma 5e demi-finale en 13 ans, ma 3e finale désormais. Je sais comment c’est difficile le parcours, on a joué des équipes de très haut niveau»