Pep Guardiola douche les espoirs du Barça

Favori pour succéder à Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, Victor Font voit grand. Interrogé par Skysports, il a notamment expliqué qu'il espérait faire revenir d'anciennes gloires de la maison blaugrana. «Nous avons l'intention de construire un projet très solide et compétitif et nous avons la chance, au Barca, d'avoir hérité un style de jeu que Johan Cruyff a inculqué à toute l’organisation. Et la plupart des meilleurs professionnels qui connaissent ce style sont aussi des fans et aiment le club comme Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol. Ce sont tous des légendes qui aiment le Barcelone, mais qui ne travaillent pas pour le Barca aujourd’hui. Nous devons les faire revenir pour nous assurer que nous aurons un projet très compétitif».

Mais qu'en pense Pep Guardiola ? Questionné en conférence de presse ce vendredi, le technicien ibérique a fait un point sur son avenir et a, par la même occasion, douché les espoirs des Catalans. «Je suis incroyablement content à Manchester City. J'espère qu'on pourra faire une bonne saison pour que je puisse rester plus de temps ici». Pour rappel, l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich est sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les pensionnaires de l'Etihad Stadium.