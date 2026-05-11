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Le bel hommage de Gavi à Dembélé

Par Allan Brevi
1 min.
Gavi, milieu de terrain du FC Barcelone @Maxppp

Le FC Barcelone a officiellement décroché la Liga ce dimanche soir après sa victoire maîtrisée face au Real Madrid (2-0) lors du Clasico. Malgré plusieurs absences importantes dans les deux camps, les hommes d’Hansi Flick ont largement dominé des Madrilènes dépassés dans le jeu. Ce succès permet au Barça de remporter le 29e championnat d’Espagne de son histoire et de conclure une saison nationale quasiment parfaite.

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Après la rencontre, Gavi a également fait parler de lui en rendant un vibrant hommage à Ousmane Dembélé, finaliste de la Ligue des Champions avec le PSG. Interrogé par Movistar+ sur la vidéo publiée par le Français après la qualification parisienne, le milieu espagnol n’a pas caché son affection pour son ancien coéquipier du Barça : « Ousmane est mon frère. C’est le meilleur avec Lamine. On parle tout le temps et je suis très heureux pour lui », a-t-il confié avec le sourire.

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