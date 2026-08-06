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Liga : Javier Tebas justifie le choix de Disney+ et DAZN comme nouveaux diffuseurs en France

Par Jordan Pardon
1 min.
Javier Tebas @Maxppp

Diffuseur historique de la Liga en France depuis 2012, beIN SPORTS cessera d’émettre le championnat espagnol sur ses antennes à partir de cette saison. Dans un entretien accordé à l’After sur RMC, le président de la Liga, Javier Tebas, a confirmé l’arrivée de DAZN et de Disney+ en tant que nouveaux diffuseurs du championnat espagnol en France, et ce, pour les trois prochaines années.

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«Après de nombreuses années durant lesquelles nous avons été très satisfaits de beIN SPORTS, nous avions besoin d’un changement. Celui-ci se fera avec Disney+ et DAZN. Les deux opérateurs proposeront l’intégralité des dix matchs de chaque journée. Ils disposeront donc du même produit. Les supporters pourront choisir la plateforme à laquelle ils souhaitent s’abonner. Je pense qu’il s’agit d’un avantage important pour les amateurs français de football et de football espagnol. Ce sont deux plateformes différentes: l’une est davantage spécialisée dans le sport, tandis que Disney+ ne propose pas uniquement du contenu sportif. À notre avis, elles se compléteront très bien en France. Ce sont deux plateformes nouvelles et innovantes qui permettront au public de suivre notre compétition. Nous espérons avoir fait le bon choix, toucher le plus grand nombre possible de supporters et leur permettre de sélectionner le type de plateforme qu’ils préfèrent.»

Pub. le - MAJ le
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