Le duel Mbappé-Hakimi enflamme la presse, énorme coup dur pour le Maroc avant la France

Mbappé VS Hakimi : nouvel acte

Ils se connaissent par cœur et peut-être mieux que quiconque, les inséparables Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. S’ils ne sont plus coéquipiers en club depuis le départ du Français à Madrid, ils n’en restent pas moins très amis en dehors du terrain, mais leur second duel en Coupe du Monde promet d’être électrique. Même en Argentine, c’est le nouveau duel à venir entre Mbappé et Hakimi qui cristallise l’attention. "Rivaux, mais pas ennemis" mentionne Diario Olé qui rappelle la déclaration du Marocain indiquant que sur le terrain, Mbappé ne sera pas son ami. À eux de répondre sur le terrain !

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Grosse absence pour le Maroc contre les Bleus

Les Lions de l’Atlas vont devoir composer avec un absent, et pas des moindres. Sorti sur blessure face au Canada, Ismaël Saibari ne sera pas en mesure de tenir sa place contre la France ce jeudi. Le buteur qui vient d’être transféré au Bayern Munich n’est pas parvenu à se remettre à temps et manquera donc à l’appel, comme l’a confirmé son sélectionneur en conférence de presse : « tout le monde est disponible, sauf Ismaël Saibari. Ce match arrive un peu trop tôt pour lui. Mais il ne sera pas forfait pour la suite de la compétition, je l’espère ».

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L’Angleterre veut stopper le cyborg Haaland

De l’autre côté de la Manche, c’est le quart de finale face à la Norvège d’Erling Haaland qui cristallise toute l’attention des tabloïds anglais, à l’image du Daily Star, qui se demande comment les Three Lions vont faire sauter le verrou norvégien. Très solide défensivement face au Brésil à l’image du portier Nyland impérial et clinique devant le but grâce à son serial buteur Erling Haaland déjà auteur de 7 buts dans la compétition, la Norvège a de quoi inquiéter les Anglais qui rêve d’une 4e demi-finale de Coupe du Monde dans son histoire.