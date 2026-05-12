Al Nassr : l’énorme boulette qui retarde le sacre de Cristiano Ronaldo

Al Nassr pensait toucher le titre du bout des doigts dans ce choc décisif face à Al Hilal lors de la 32e journée de Saudi Pro League. Dans une ambiance électrique, les hommes de Jorge Jesus avaient pris l’avantage à la 37e minute grâce à Simakan, parfaitement servi par Coman. Solides défensivement et longtemps maîtres de leurs émotions, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo semblaient filer vers une victoire synonyme de sacre, alors qu’Al Hilal dominait pourtant largement la possession sans parvenir à trouver la faille.

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Mais le scénario a complètement basculé dans les toutes dernières secondes du match. Alors qu’Al Nassr était à quelques instants d’être officiellement champion, une énorme erreur de Bento à la 90+8e minute a offert l’égalisation à Al Hilal sur un incroyable but contre son camp. Le stade est passé de l’euphorie totale au silence en quelques secondes, et le titre de Cristiano Ronaldo avec le club saoudien devra encore attendre. Malgré ce terrible coup du sort, Al Nassr reste maître de son destin dans la course au championnat.